لا ملاحقة قضائية في الحادثة بين بريتني سبيرز وأحد مرافقي ويمبانياما

أفادت شرطة لاس فيغاس الجمعة أن أحد عناصر الفريق الأمني للاعب كرة السلة الفرنسي الواعد في الدوري الأميركي للمحترفين فيكتور ويمبانياما الذي تتهمه نجمة موسيقى البوب بريتني سبيرز بصفعها، لن يُلاحق قضائياً.

وقالت الشرطة في بيان «لن يُوجَّه أي اتهام إلى الشخص المعني»، معلنةً انتهاء تحقيقها المفتوح في ما يتعلق بضرب وجروح.

وكانت سبيرز قد تقدّمت بشكوى بعد الحادث الذي وقع مساء الأربعاء أمام مطعم في لاس فيغاس.

وأوضحت المغنية في حسابها عبر «إنستغرام» أنها رأت مساء الأربعاء عند مدخل مطعم أحد الفنادق اللاعب الفرنسي الموجود راهناً في نيفادا لخوض أول مباراة له مع فريق سان أنتونيو سبيرز.

وأضافت «قررت التحدث إليه وتهنئته على نجاحه. ونظراً إلى شدة الضوضاء، نقرتُ على كتفه لجذب انتباهه، فما كان من عنصر في جهاز أمنه إلا أن صفعني من دون أن ينظر إلى الوراء».

وأشارت إلى أن الصفعة كادت أن تطيحها أرضاً وأدت إلى انتزاع نظارتيها عن وجهها.

وأكد فيكتور ويمبانياما بعد حصته التدريبية الخميس حصول الواقعة، موضحاً أنه لم يعلم بأن سبيرز هي المعنية إلا لاحقاً.

وروى اللاعب الفرنسي الشاب البالغ 19 عاماً «راح شخص يناديني +سيدي، سيدي!+، ثم أمسك بي من ظهري لا من كتفي. شعرت بأن الأمن أبعد هذا الشخص، لكنني لا أعرف بأي درجة من القوة».

وأضاف «لم أنظر، بل واصلت السير لكي أذهب لتناول العشاء وتمضية أمسية»، مشيراً إلى أن جهاز أمن سان أنتونيو سبيرز أعطاه إرشادات طلب منه فيها ألا يتوقف تجنباً «للتسبب باحتشاد».

ويُعدّ فيكتور ويمبانياما (19 عاماً) أبرز المواهب الواعدة في كرة السلة على مستوى العالم منذ ليبرون جيمس، وحظي باستقبال النجوم في تكساس في يونيو الفائت.