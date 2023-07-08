طلال الفهد رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي

فاز الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح بمنصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لمدة 4 أعوام، بعدما تفوق على مواطنه حسين المسلم بـ 24 صوتا مقابل 20، السبت، خلال الجمعية العمومية الـ 42 المنعقدة في في بانكوك العاصمة التايلاندية.

وخلف الشيخ طلال (58 عاماً)، شقيقه أحمد الفهد، الذي تنحى عن رئاسة المنصب في سبتمبر 2022.

ومع انتخاب الشيخ طلال في المنصب الأولمبي الآسيوي الأول، تواصلت سيطرة أبناء الشيخ الراحل فهد الأحمد الصباح الذي كان أول من ترأس المجلس عام 1982، قبل أن ينتقل المنصب عقب وفاته لنجله أحمد عام 1990، الذي استمر رئيسًا حتى تنحيه.

في المقابل فاز القطري ثاني الكواري بمنصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن شرق آسيا بعدما تفوق على نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار.