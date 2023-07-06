أول لقاء يجمع محمد رمضان ومحمد صلاح.. "حبيبي يا مو"

شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه صورة له مع مواطنه محمد صلاح لاعب منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول الإنجليزي خلال قضائهما الإجازة الصيفية معاً في لقاء يعتبر الأول بين النجمين الكبيرين بحسب موقع "القاهرة 24".

وكتب محمد رمضان تعليقاً على الصورة: "حبيبي يا مو"، في وقت تفاعلت الجماهير معه بالقول: "العالمي والعالمي.. أساطير مصر.. دويتو العظمة.. الأبطال"، فيما قال أحد المتابعين: "دول اتنين نمبر وان مع بعض".

وتجمع محمد صلاح بالفنان محمد رمضان علاقة طيبة حيث سبق أن نشر صلاح صورة لرمضان في شهر رمضان الكريم، وهو يتابع مسلسل "جعفر العمدة" الذي لقي صدى وإعجاب الكثيرين خلال شهر رمضان.