مدرب البرازيل الجديد يجهز "السامبا" لمرحلة أنشيلوتي

أكّد المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي لكرة القدم فرناندو دينيز الأربعاء أنه مصمّم على تقديم "الأفضل" مع سيليساو بانتظار قدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي في غضون عام.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد البرازيلي للعبة في ريو دي جانيرو خلال تقديمه لوسائل الاعلام: "لست هنا للحديث عما سيحدث بعدي، وما الذي سيحدث مع كارلو أنشيلوتي". وأضاف "التزامي مع الاتحاد البرازيلي هو البحث عن الأفضل لإعداد اللاعبين بشكل جيد وتحقيق نتائج جيدة في المباريات التي سنخوضها".

وأعلن الاتحاد البرازيلي الثلاثاء أن دينيز (49 عاما) سيكون مدربا لأبطال العالم خمس مرات لمدة عام حتى ينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في يونيو 2024.

قال مصدر رفيع المستوى في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن أنشيلوتي سيتولى قيادة سيليساو انطلاقا من بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تنظم العام المقبل في الولايات المتحدة (20 يونيو - 14 يوليو).

والتزم المدير الفني الحالي للنادي الملكي الصمت منذ ظهور هذه المعلومات، وتجنب رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة إيدنالدو رودريغيش ذكر اسمه خلال تقديم دينيز.

لكن رودريغيش أكد للصحافيين لحظة خروجه من المؤتمر الصحافي أن "كارليتو" (64 عاماً) سينضم إلى الادارة الفنية للمنتخب البرازيلي في كأس كوبا أمريكا 2024.

وقال ردا على سؤال لأحد الصحافيين "سيكون هنا، يمكنكم أن تكونوا متأكدين من ذلك".

وأثار الحل الذي تم التوصل إليه بتعيين مدرب للمنتخب البرازيلي بانتظار وصول المدرب الإيطالي المدججة سيرته الذاتية بالألقاب، تساؤلات وانتقادات من طرف وسائل الإعلام البرازيلية بما أن دينيز سيشغل منصب مدرب المنتخب وفريق فلومينينسي المرتبط معه بعقد حتى نهاية عام 2024.

لكن المدرب البرازيلي أكد أنه سيظهر "أقصى قدر من الالتزام" للفريق والمنتخب.

ووافق فلومينينسي الذي يحتل المركز السادس حاليًا في البطولة البرازيلية بفارق 12 نقطة عن بوتافوغو المتصدر، على هذه المهمة المزدوجة مع الاتحاد البرازيلي الذي سيدفع للنادي "تعويضاً مالياً جيداً" كما جاء على لسان رئيسه ماريو بيتنكور في مؤتمر صحافي.

وسيقود دينيز المنتخب البرازيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم المقررة نهائياتها عام 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يستهل مشواره بمواجهة بوليفيا والبيرو في سبتمبر المقبل.

وتلهث البرازيل منذ عام 2002 وراء لقب عالمي سادس وهي خيبت الامال في المونديال الاخير في قطر بخروجها من ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح، فرحل مدربها تيتي الذي خلفه مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما رامون مينيزيس.