"كاف" يحدد الدولتين المضيفتين لأمم إفريقيا 2025 و2027

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن مكتبه التنفيذي سوف يعقد اجتماعاً بالعاصمة المغربية الرباط، الجمعة، على هامش بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.

وذكر "كاف" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن المكتب التنفيذي سوف يجتمع بالرباط برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسي، رئيس الاتحاد القاري.

وأضاف: "سيناقش الاجتماع عدداً من الأمور الهامة من بينها تحديد موقف الدولتين المنظمتين لبطولة أمم إفريقيا نسختي 2025 و2027".

وأوضح "كاف" أن الجمعية العمومية العادية للاتحاد رقم 45 سوف تنعقد في العاصمة الإيفوارية ياماسوكرو في 13 يوليو الجاري.