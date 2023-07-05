أنشيلوتي مدرباً للمنتخب البرازيلي اعتباراً من كوبا أميركا 2024

سيصبح الإيطالي الفذّ كارلو أنشيلوتي أوّل مدرّب أجنبي للمنتخب البرازيلي لكرة القدم منذ نحو ستين سنة، اعتباراً من بطولة كوبا أميركا 2024، بحسب رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة.

وسيكمل أنشيلوتي (64 عاماً) العام المتبقي على عقده مع ريال مدريد الإسباني قبل تولي مهمة الاشراف على "سيليساو" وقيادته في كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة في يونيو 2024.

وأعلن الاتحاد البرازيلي في وقت سابق أن مدرب فلوميننزي فرناندو دينيز سيتولى المهمة موقتاً بانتظار التعاقد مع مدرب دائم.

وفي تصريح لقناة "سي أن أن برازيل"، قال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش "هذا الشاب (دينيز) هو مدرّب يملك أسلوب لعب جميل".

تابع "أسلوبه مشابه للمدرب الذي سيتبوأ المنصب في كوبا أميركا، أنشيلوتي".

والمدرب الأجنبي الأخير الذي قاد البرازيل كان الأرجنتيني فيليبو نونييس لمباراة واحدة فقط في 1965.

ويُعتبر أنشيلوتي بين أكثر المدربين نجاحاً في القارة الأوروبية التي أحرز لقب مسابقتها الأهم على صعيد الأندية، أي دوري الأبطال، مرتين مع كل من ميلان (2003 و2007) وريال مدريد (2014 و2022)، إضافة الى العديد من الألقاب المحلية، أبرزها الدوري الإيطالي (2004 مع ميلان) والإنجليزي (2010 مع تشلسي) والإسباني (2022 مع ريال) والفرنسي (2013 مع باريس سان جرمان) والألماني (2017 مع بايرن ميونيخ).

وسيحل أنشيلوتي بدلاً من تيتي الذي كان مدرباً للمنتخب في مونديال قطر نهاية العام الماضي، حيث خرج "سيليساو" من ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح، تاركاً المهمة موقتاً لرامون مينيزيس.