الأهلي السعودي يغازل صديق فيرمينو
دخل الأهلي السعودي في مفاوضات مع النجم السنغالي ساديو ماني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.
ذكر فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر: "الأندية السعودية تضغط للتعاقد مع ساديو ماني من بايرن ميونخ".
وأضاف: "أهلي جدة يصر على حسم الصفقة، إذ يريد لم شمل روبرتو فيرمينو وساديو ماني مجددا".
واختتم: "هناك اهتمام أيضا من أندية أخرى، لكنها لا تزال تنتظر معرفة نوايا اللاعب".
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