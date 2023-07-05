المغرب ومصر إلى أولمبياد باريس

تأهل المنتخبان المغربي والمصري إلى أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم، بعد تغلبهما على مالي وغينيا، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

خطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل الثانية عن قارة أفريقيا، بعدما تغلب على نظيره المالي بركلات الترجيح، في المباراة الثانية للدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين 1-1 ليمتد اللقاء إلى شوطين إضافيين، تقدم خلالهما أصحاب الأرض، إلا أن منتخب مالي سرعان ما عاد بهدف التعادل 2-2.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي حسمها المغرب 4-3، بعد إهدار المنتخب المالي ركلتي ترجيح.

وبهذه النتيجة، لحق منتخب المغرب بنظيره المصري الذي حجز أول تذكرة للأولمبياد، إثر تغلبه 1-0 على نظيره الغيني في المباراة الثانية للدور نصف النهائي للبطولة.