الوكرة القطري يضم حمدي فتحي من الأهلي المصري

أعلن الشيخ محمد بن فهد آل ثاني المتحدث الرسمي باسم نادي الوكرة القطري أن صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب الأهلي المصري إلى صفوف الفريق اقتربت من الحسم.

وكشف بن فهد أنه جرى الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بين الأطراف الثلاثة بداية من نادي الوكرة ومرورا بالنادي الأهلي ووصولا إلى اللاعب.

وقال بن فهد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الوكرة اليوم الثلاثاء: «خلال الأسابيع القليلة الماضية جرت المفاوضات بين جميع الأطراف وتم خلال هذه الفترة الاتفاق على كافة التفاصيل وبالتالي أصبحت الصفقة قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء حيث تم الاتفاق على كل بنود العقد ولم يبق سوى توقيع العقد رسميا».

وأضاف: «سيخضع حمدي فتحي للفحص الطبي في مستشفى اسبيتار عقب وصوله إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة وبمجرد صدور نتيجة الفحص، سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كبير بحضور اللاعب ووكيل أعماله ووسائل الإعلام».

وتابع: «صفقة انضمام حمدي فتحي ستكون هي الأخيرة في قائمة المحترفين بنادي الوكرة وبالتالي سنكون أغلقنا هذا الملف نهائيا حتى يتم التركيز بعد ذلك على تحضيرات الموسم الجديد سواء فيما يخص المشاركة في دوري أبطال آسيا أو البطولات المحلية».