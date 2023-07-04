مبابي وهالاند الأغلى في العالم بـ 180 مليون يورو

واصلت القيمة السوقية للاعبي كرة القدم ارتفاعها في الآونة الأخيرة، بعد ظهور العديد من اللاعبين المتميزين من جنسيات مختلفة في بطولات الدوري الأوروبية الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة.

وأسفرت هذه الارتفاعات عن أكثر من رقم قياسي تاريخي في بعض هذه الدوريات، وعن أرقام قياسية على مدار تاريخ القيمة السوقية للاعبي كرة القدم، فلم تصبح الأرقام القياسية بحيازة النجوم الكبار القدامى، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وإنما تحولت إلى لاعبين شبان من نجوم الجيل الحالي.

وتحطم الرقم القياسي لأعلى قيمة سوقية لأي لاعب كرة قدم من الدوري الإيطالي، فيما لايزال الرقم صامداً في إسبانيا.

وأشار موقع «ترانسفير ماركت» العالمي لأرقام وإحصاءات اللاعبين والفرق، إلى أنه مع التحديثات الجديدة في القيم السوقية للاعبي الدوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، قفز ثلاثة لاعبين إلى مستويات قياسية تاريخية. ويتصدر النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أعلى قيمة سوقية للاعبي كرة القدم حالياً بقيمة تبلغ 180 مليون يورو لكل منهما.

وبهذا، أصبح هالاند اللاعب الأعلى قيمة سوقية في تاريخ الدوري الإنجليزي، متجاوزاً القيمة القياسية السابقة (160 مليون يورو)، التي حققها الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلنغ في 2019، عندما كان لاعباً في مانشستر سيتي. وفي المقابل، واصل مبابي صدارته قائمة أعلى لاعبي الدوري الفرنسي من حيث القيمة السوقية، علماً أنه يستحوذ على صدارة القائمة على مدار التاريخ من خلال القيمة السوقية التي حققها في 2018، بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وبلغت 200 مليون يورو، وهي القيمة التي تجعله حتى الآن اللاعب صاحب أعلى قيمة سوقية للاعب كرة قدم في التاريخ منذ بدء إصدار هذا التصنيف. وعلى مستوى تاريخ هذا التصنيف، حقق لاعبان آخران القيمة السوقية الحالية

نفسها لهالاند ومبابي (180 مليون يورو)، هما ميسي، الذي حقق القيمة نفسها في 2018، عندما كان لايزال لاعباً في صفوف برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، لدى انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2018.

ومع التقييمات الجديدة في الدوري الإسباني، صعد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد إلى المركز السادس في قائمة الأعلى قيمة سوقية على مدار التاريخ، حيث ارتفعت قيمته السوقية إلى 150 مليون يورو.