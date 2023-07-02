ليفربول يضم اللاعب المجري سوبوسلاي مقابل 70 مليون يورو

قال ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه ضم المهاجم المجري دومينيك سوبوسلاي من رازن بال شبورت لايبزيج الألماني اليوم الأحد.

ولم يوضح ليفربول التفاصيل المالية للعقد لكن وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى أنه دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 70 مليون يورو (76.38 مليون دولار).

ويعد سوبوسلاي البالغ عمره 22 عاما هو ثاني المنضمين إلى ليفربول بعد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.