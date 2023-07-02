«فيكتوري 4» يحتفظ بالمركز الثاني في سباق صدارة مونديال فورمولا 1

احتفظ قائد فريق فيكتوري 4 أريك ستارك بالمركز الثاني للترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- بعدما انهى السباق الرئيس لجائزة فرنسا الكبرى (الجولة الثالثة من بطولة العالم 2023) في المركز الخامس ليضيف 7 نقاط جديدة عززت موقفه برصيد 28 نقطة خلف المتصدر بطل الجولة زورق السويد 14 بقيادة جوناس اندرسون الذي تربع على القمة برصيد 43 نقطة.



واكمل أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 السباق متجاوزا اثار حادث الانقلاب يوم أمس السبت ليحقق المركز التاسع في الترتيب العام ويضيف نقطتين جديدتين لرصيده في الترتيب العام ولرصيد فريق الفيكتوري الذي يحتل المركز الرابع في لائحة ترتيب الفرق حاليا برصيد 31 نقطة.

