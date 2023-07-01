70 مليون يورو تحسم صفقة ليفربول من "البوندسليغا"

أكدت وسائل إعلام ألمانية أن ليفربول توصل إلى اتفاق مع لايبزيغ الألماني على انتقال دومينيك سوبوسلاي إلى صفوف النادي الإنجليزي.

ذكرت صحيفة بيلد إن "الريدز" أنهى كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الدولي المجري عقب ساعات قليلة من انتقال لاعبه فابيو كارفاليو إلى لايبزيغ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت أن قيمت الصفقة تبلغ 70 مليون يورو، لافتة إلى أنه سيتم توقيع العقود خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن ليفربول أكمل أيضاً اتفاقه مع اللاعب على البنود الشخصية، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً سيوقع العقد عقب اجتيازه للفحص الطبي.