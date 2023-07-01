الإعلان عن الشريك الرسمي لأكمام قمصان مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي ومنصة «OKX»، أمس، إحدى منصات تداول العملات الرقمية الرائدة، من حيث حجم التداول وتقنية Web3، حصول «OKX» على لقب الشريك الرسمي لأكمام القمصان الرياضية للنادي في اتفاقية جديدة متعددة السنوات.

وقال النادي في بيان صحافي: «كجزء من الصفقة الموسعة، ستظهر علامة OKX التجارية على الكم الأيسر من القمصان الرياضية للفريق الأول للرجال والسيدات، وستحتفظ بمكانها على الكم الأيسر من قمصان التدريبات للفريق الأول، بالإضافة إلى الظهور عبر المزيد من الأصول الرقمية والمادية للنادي». وأضاف: «بدأت شراكة OKX مع نادي مانشستر سيتي في مارس 2022، وتوسعت لأول مرة في يوليو 2022، لتصبح الشريك الرسمي لمجموعة قمصان التدريبات للنادي لموسم 2022-2023، وحتى الآن، ساعدت الشراكة في تقديم العلامة التجارية للملايين من عشاق كرة القدم حول العالم من خلال تجارب الويب3 المبتكرة، والتي من خلالها يمكن للمشجعين الاقتراب والتعرف أكثر إلى لاعبي مانشستر سيتي وسفراء OKX مثل أليكس غرينوود وجاك غريليش».

وتم الإعلان عن توسعة الشراكة في حدث حصري في استاد الاتحاد، شارك فيه فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة السيتي لكرة القدم، وحيدر رفيق، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي لمنصة OKX، كما رفع الستار عن أكمام القمصان الرياضية في «كشف افتراضي» مع فيديو يضم صوراً افتراضية للاعبين، بحضور أسطورة مانشستر سيتي جايل كليشي، الذي قام بالإجابة عن بعض أسئلة الإعلاميين، كما تخللت الحدث جلسة أدارتها مقدمة نادي مانشستر سيتي ناتالي بايك، تحدث فيها سوريانو ورفيق عن رؤية OKX للوصول إلى جماهير السيتي في جميع أنحاء العالم من خلال هذه الشراكة، كما قاموا بمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه تقنية ويب3 في تفاعل المشجعين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتصميم تجارب شائقة لهم.