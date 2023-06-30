نجم ليفربول يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي

توصل الأهلي السعودي إلى اتفاق شفهي حول بنود التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد فيرمينو مع ناديه الحالي ليفربول، بحسب خبير انتقالات اللاعبين الصحافي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

وشهدت الأيام الماضية، دخول نادي أهلي جدة، العائد حديثاً لـ "دوري روشن" في مفاوضات مع المهاجم البرازيلي المخضرم فيرمينو، الذي انتهي عقده اليوم الجمعة مع ناديه ليفربول.

وأكد الصحافي الإيطالي رومانو، في تغريدة له على "تويتر" أن الصفقة باتت وشيكة، ولا يفصل فيرمينو عن ارتداء قميص الأهلي سوى الفحوصات الطبية قبل التوقيع على العقد، مشيراً إلى اتفاق الطرفين على توقيع عقدٍ لمدة ثلاثة سنوات، تنتهي في يونيو 2025، لينضم بذلك البرازيلي المخضرم فرمينو، إلى الحارس السنغالي أدوارد ميندي كأحدث صفقات أهلي جدة للموسم الجديد.

ويواصل الدوري السعودي، التعاقد مع العديد نجوم الكرة العالمية، والتي استهلت مطلع العام الجاري بتعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يتم

الإعلان هذا الشهر عن تعاقد نادي الاتحاد مع النجمين الفرنسيين كريم بنزيما القادم من ريال مدريد، ونجولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، بجانب إبرام الهلال السعودي لصفقتي انتقال كل من البرتغالي روبن نيفيز لاعب خط وسط وولفرهامبتون الإنجليزي، و كاليدو كواليبالي قائد المنتخب السنغالي مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي