مدرب ميسي الجديد.. خسر معه 4 بطولات وكان شاهداً على انهياره بالبكاء

قرر نادي إنتر ميامي الاميركي لكرة القدم تعيين المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، لقيادة الفريق في بطولة الدوري وذلك قبيل وصول مواطنه النجم ليونيل ميسي إلى الفريق بعد انتهاء عقده ومغادرته لفريق باريس سان جرمان الفرنسي، وهو الخبر الذي ربما يكون جيد كونه قاد ميسي من قبل ولكن الخبر السيء هو أن اللاعب خسر تحت قيادة المدرب 4 نهائيات.

وسبق للمدرب مارتينو المكنّى "تاتا" أن أشرف على تدريب ميسي في برشلونة الإسباني وفي المنتخب الوطني، إضافة إلى فريق نيويلز أولد بويز حيث لعب "البرغوث" الصغير في نشأته.

وتحت قيادة مارتينو في البارسا، لعب ميسي 46 مباراة سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 14 أخرى، وشهد ذلك الموسم خسارة برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد في الوقت القاتل بهدف شهير لغاريث بيل، جاء في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، وقاد مارتينو البارسا في 59 مباراة، فاز في 40 منها وتعادل 11 مرة وخسر 8 أخرى.

وخلال تولي مارتينو تدريب الأرجنتين، خسر ميسي مباراتين نهائيتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 على التوالي، ودرّب "تاتا"، البالغ 60 عاماً، أخيراً منتخب المكسيك الذي خسر أمام "ألبي سيليستي" في دور المجموعات في مونديال قطر العام الماضي في طريق الاخير للفوز باللقب، وسبق له أن أشرف على أتلانتا يونايتد في الدوري الاميركي وقاده للفوز باللقب عام 2018.

علماً بأن ميسي بكى عقب خسارة نهائي 2016، الذي شهد إهداره ركلة ترجيح، وقاد مارتينو الأرجنتين في 29 مباراة، فاز في 19 وخسر 3 وتعادل 7 مرات.

وقال المدير الإداري لإنتر ميامي رجل الأعمال الملياردير خورخي ماس "نحن سعداء للغاية لأننا نرحب بتاتا في إنتر ميامي، نشعر أنه مدرب يطابق طموحاتنا كنادٍ ونشعر بالتفاؤل بما يمكننا تحقيقه معا، تاتا درّب على أعلى المستويات ونعتقد أن التجربة ستكون مفيدة لنا بشكل كبير حيث نهدف إلى المنافسة على الألقاب".

وكان ميسي أعلن في وقت سابق هذا الشهر انه سينضم إلى إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الانكليزي ديفيد بيكهام بعد قرار رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي اثر انتهاء عقده بعد عامين من مغادرته كاتالونيا.