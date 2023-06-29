بلال الخنوس: كأس أفريقيا هدفنا وهذا موقفي في الميركاتو

أكد بلال الخنوس نجم منتخب المغرب لكرة القدم ونادي جينك البلجيكي عن سعادته الكبير بضمان منتخب بلاده الأولمبي تأهله إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة بالمملكة المغربية خلال الفترة الحالية، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024.

وتُقام هذه النسخة الرابعة من البطولة خلال الفترة الممتدة بين 24 يونيو/ حزيران الجاري و8 يوليو القادم 2023.

وعزز الخنوس رفقة مواطنيه عبد الصمد الزلزولي وبنيامين بوشواري تشكيلة منتخب المغرب تحت 23 عاماً بحكم تمتعهم بعمر أولمبي، ما أعطى قيمة كبيرة لأشبال الأطلس المرشحين فوق العادة للتتويج بكأس أفريقيا.

وقال الخنوس في تصريح خاص لـ"الإمارات اليوم" عقب المواجهة الأخيرة لمنتخب المغرب أمام غانا: "سعادتي كبيرة بتحقيق التأهل إلى الدور النصف النهائي من كأس أفريقيا تحت 23 عاماً، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة للتأهل على رأس المجموعة".

وعن الفرق في المستوى بين المنتخب الأول والأولمبي، قال الخنوس الذي يُعتبر من بين أبرز المواهب الكروية الصاعدة في القارة الأوروبية: "بالنسبة لي الدفاع عن قميص المنتخب الوطني يُعتبر شرفاً كبيراً بغض النظر عما كان الأمر يتعلق بالمنتخب الأول أو الأولمبي".

كما تحدث عن مستقبله الكروي قائلاً: "حالياً أركز على مشواري مع المنتخب المغربي في كأس أفريقيا وعلى مستقبلي مع فريقي، وبالنسبة للعروض يُمكن أن أتحدث عنها مستقبلاً، الأهم بالنسبة لي هو مواصلة التطور كل يوم"

جدير بالذكر أن بلال الخنوس بات من ركائز منتخب المغرب الأول مع المدير الفني وليد الركراكي، وشارك في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم.