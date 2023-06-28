مبابي مع محمد صلاح.. ليفربول يعرض مبلغاً خيالياً لتخطي ريال مدريد

كشفت صحيفة إسبانية أن سوق الانتقالات الأوروبي ربما يشهد العديد من الأمور الفترة المقبلة، وستكون في دائرة الصراع على النجم الفرنسي كليان مبابي، الذي لا يريد الاستمرار في ناديه الحالي، بعدما ظهر نادي جديد ينافس ريال مدريد على ضم النجم الفرنسي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن ماركو كيرديمير وكيل الأعمال قوله: "سيكون هناك الكثير من الأخبار خلال الأسبوع المقبل، تحديداً من إنجلترا وألمانيا"، وكشف أن ليفربول ينوي كسر أرقام انتقالات كرة القدم القياسية وتقديم 300 مليون يورو من أجل قطع الطريق على ريال مدريد الراغب التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي لا يريد الاستمرار في ناديه الحالي باريس سان جيرمان، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان كليان مبابي قد كشف في وقت سابق من الشهر الحالي أنه ينوي الرحيل الموسم المقبل، عندما أبلغ الباريسيين بعدم رغبته بالاستمرار مع الفريق لما بعد صيف 2024، وذلك بعدما مدد عقده مع النادي الصيف الماضي.

وقال وكيل الأعمال: "فلورنتينو بيريز سيكون لديه منافس، وهو ليفربول الذي يريد دفع مبلغ كبير للغاية من أجل مبابي، نحن نتحدث عن 300 مليون يورو".

وستكون هذه الصفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، إذا ما حصل ليفربول على خدمات النجم الفرنسي فإنه سيكسر رقم زميله في باريس نيمار والذي انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية صيف 2017 مقابل قيمة كسر عقده مع برشلونة الإسباني والبالغة 222 مليون يورو، بينما الثاني هو مبابي ذاته الذي انتقل من موناكو إلى باريس مقابل 180 مليون يورو.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية فإن إدارة باريس طلبت من مبابي تجديد عقده أو الانتقال في الصيف الحالي، بينما يرغب اللاعب بالخروج الموسم المقبل مجاناً، وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتدخل لإقناع مبابي بالبقاء في نادي العاصمة، مثلما فعل العام الماضي عندما أقنعه بتجاهل ريال مدريد والاستمرار في باريس.