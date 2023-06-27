قيمة الصفقة تبلغ 100 مليون يورو.. هاري كين يوافق على الانتقال لبايرن ميونخ

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي لكرة القدم وافق على الانتقال لبايرن ميونخ، ولكن ناديه حتى الآن لم يبرم صفقة مع بطل الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة «بيلد» إن كين (29 عاما) وافق على الرحيل، بينما ذكر موقع «ذي أثلتيك» أن بايرن تقدم بعرض مبدئي بقيمة 70 مليون يورو (7ر76 مليون دولار) بالإضافة لمكافآت لقائد المنتخب الإنجليزي، الذي ينتهي عقده مع توتنهام في يوليو 2024.

ووفقا لشبكة «سكاي» التليفزيونية"، فإن توتنهام رفض العرض، حيث يسعى دانييل ليفي رئيس توتنهام للحصول على 100 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات كين.

وفاز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية عشرة في تاريخه بشق الأنفس، حيث دخل الفريق الموسم بدون مهاجم رئيسي بعد بيع روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة.

ووضع النادي التعاقد مع مهاجم في قائمة أمنياتهم للموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أيضا أن مانشستر يونايتد يسعى أيضا للتعاقد مع مهاجم.

وفي الأسابيع الأخيرة، أبدى ريال مدريد اهتماما بضم كين.

-