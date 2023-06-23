لايبزيغ الألماني يبرم ثاني أغلى صفقة في تاريخه

تعاقد نادي لايبزيغ لكرة القدم مع لاعب الوسط الدولي النمسوي كريستوف باومغارتنر قادماً من هوفنهايم في صفقة بلغت 27 مليون يورو وتمتد حتى عام 2028، بحسب ما أفاد الجمعة حامل كأس ألمانيا في الموسمين الماضيين.

وبات باومغارتنر (23 عاماً) ثاني أغلى صفقة في تاريخ لايبزيغ بعد الجناح دافيد راوم الذي انتقل إلى صفوف الأخير في عام 2022 من هوفنهايم أيضاً مقابل قرابة 30 مليون يورو.

وقال باومغارتنر في بيان: "أردت فعلاً الانتقال إلى نادٍ بامكانه الفوز بالألقاب".

وأضاف لاعب الوسط المهاجم الذي خاض 33 مباراة في الموسم الأخير، وسجل سبعة أهداف ومرر مثلها كرات حاسمة: "أظهر النادي ذلك بفوزه بالكأس مرتين توالياً.. كما أتطلع للمشاركة في دوري أبطال أوروبا" حيث احتل لايبزيغ المركز الثالث في الدوري المنصرم.

من جهته، قال المدير الرياضي للايبزيغ ماكس إيبرل أن باومغارتنر كان "أحد لاعبي أحلامنا المطلق".

وسيحلّ باومغارتنر، صاحب 8 أهداف في 27 مباراة دولية منذ انضمامه إلى صفوف منتخب بلاده عام 2020، في خط الوسط بدلاً من مواطنه كونراد لايمر المنتقل إلى بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، في صفقة مجانية هذا الشهر.