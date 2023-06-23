قائد مانشستر سيتي على مشارف برشلونة

بات الألماني الدولي إيلكاي غوندوغان، لاعب وسط مانشستر سيتي، على مشارف الانتقال إلى برشلونة الإسباني، بحسب ما أشارت وسائل إعلام إنجليزية.

وينتهي عقد غوندوغان قائد مانشستر سيتي (32 عاماً) مع مانشستر سيتي، صاحب الثلاثية هذا الموسم: (الدوري المحلي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، في 30 يونيو الجاري، وقد عرض عليه سيتي التجديد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لسنة إضافية أيضاً، لكن برشلونة عرض عليه عقداً لثلاثة مواسم.

وخاض غوندوغان 51 مباراة في صفوف مانشستر سيتي هذا الموسم وسجل 11 هدفاً، بينها هدفان في نهائي كأس إنجلترا في مرمى مانشستر يونايتد ليخرج فريقه فائزاً 2-1.

ويملك غوندوغان سجلاً ذهبياً منذ انتقاله إلى سيتي قادماً من بوروسيا دروتموند الألماني قبل سبعة أعوام، إذ توّج في صفوفه بطلاً للدوري المحلي خمس مرات، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.