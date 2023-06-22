رسمياً.. ريال مدريد يمدد عقد ناتشو

مدّد ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس عقد مدافعه المخضرم خوسيه إغناسيو فرنانديس إغليسياس "ناتشو" لعام إضافي وتحديداً حتى يونيو 2024، حسب ما أفاد النادي الملكي.

ودافع ناتشو عن ريال خلال 22 عاماً، منذ انضمامه إلى فريق أكاديمية النادي ما دون 11 عاماً في 2001.

وخاض ناتشو (33 عاماً) 319 مباراة مع الفريق الأول لريال، وفاز بـ 23 لقباً، أبرزها دوري الأبطال خمس مرات، و"الليغا" المحلية 3 مرات.

كما ارتدى قميص منتخب "لا روخا" خلال 24 مباراة دولية، وتوج أخيراً بطلاً للنسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2023.

وبات ناتشو ثاني لاعب يمدد عقده مع ريال بعد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس (2024).

وكان ناتشو صرّح في وقت سابق لقناة "تي في إي" المحلية "هناك دائماً عروض لكنني قررت البقاء لعام اضافي".

وأضاف "أنا سعيد بذلك وأتطلع حقاً إلى الاستمرار".

وخسر ريال جهود قائده المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي وقّع مع الاتحاد السعودي، فيما استهل تعاقداته للموسم الجديد بصفقة مع بوروسيا دورتموند الألماني انتقل بموجبها الشاب الإنكليزي جود بيلينغهام إلى صفوفه، كما ضم المهاجم المخضرم خوسيلو.