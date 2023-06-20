موعد الظهور الأول لميسي مع إنتر ميامي وتفاصيل العقد

ذكرت تقارير صحفية موعد الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ناديه الجديد إنتر ميامي، عقب اعلان اللاعب الانتقال إلى الدوري الأمريكي، كما أشار إلى تفاصيل العقد المقدم للاعب والذي يشمل مقابل مالي وأيضا نسب من رعاية للنادي.

وكشفت صحيفة "ماركا"، الإسبانية أن عملية انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، لن تكتمل قبل 5 يوليو المقبل، وهو موعد فتح باب الانتقالات في الدوري الأمريكي كما أنه سيكون جاهز للظهور الأول مع الفريق يوم 21 يوليو، ضد كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات يوم 21 يوليو.

وأكدت الصحيفة أن ليونيل ميسي البالغ 35 عاما سيحصل على 50 مليون دولار على الأقل سنويا مع النادي الأمريكي، وأن إجمالي عقد ميسي الذي يمتد لعامين ونصف يبلغ 150 مليون دولار، وهذا الرقم يتضمن راتب النجم الأرجنتيني ومكافأة التوقيع، بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي عقب الاعتزال.

كما سيحصل نجم برشلونة السابق، على أموال إضافية من 3 رعاة لإنتر ميامي طوال تجربته في الدوري الأمريكي.

وكان ميسي قد رفض العرض السعودي المقدم من الهلال ويتخطى قيمة الـ 400 مليون يورو سنويا كما رفض العودة إلى برشلونة وقرر الذهاب إلى الدوري الأمريكي في مفاجأة من العيار الثقيل.