بعد 5 أيام من سحق السلفادور.. فوز كبير لليابان على البيرو

قال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو ان لاعبيه اكتسبوا الثقة من فوزهم على البيرو 4-1 الثلاثاء ودياً، وذلك قبل سبعة أشهر من مشاركته في كأس آسيا المقرّرة في قطر مطلع 2024.

سجّل جناح برايتون الإنجليزي كاورو ميتوما هدفاً وصنع ثانياً، ليحقق المنتخب الآسيوي فوزاً سهلاً على نظيره الأميركي الجنوبي في أوساكا، بعد خمسة أيام من سحق السلفادور 6-0.

ويتطلع منتخب "الساموراي الأزرق" إلى احراز لقب قياسي خامس في البطولة القارية، فيما حثّ مورياسو لاعبيه "على التطوّر في كل القطاعات": "تصنيف البيرو الدولي مشابه لنا، وهم فريق قوي في أميركا الجنوبية، لذا كان اختباراً جيداً لنا".

أردف "الفوز على منتخب أميركي جنوبي مماثل يمنحنا الثقة وفي المرة المقبلة سنتطلع للتحسّن".

ميتوما الذي خاض موسماً افتتاحياً جيداً في البرميرليغ برصيد سبعة أهداف، افتتح التسجيل في الشوط الأول (37) رافعاً رصيده إلى 7 أهداف في 7 مباريات دولية، معززاً هدف السبق لزميله هيروكي إيتو (22).

صنع بعدها الهدف الثالث لجونيا إيتو منتصف الشوط الثاني (62)، قبل أن يضيف البديل دايزين مايدا الرابع (74)، فيما سجلت البيرو هدفاً شرفياً متأخراً عن طريق كريستوفر غونساليس (83).

وتخوض اليابان ثلاث وديات قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في تشرين الثاني/نوفمبر. كما وقعت في مجموعة رابعة في كأس آسيا تضمّ إندونيسيا، العراق وفيتنام.