الزاكي يطلب الأمن والأمان للسودان.. والتأهل إلى كأس أفريقيا

لم يُخفِ أسطورة كرة القدم المغربية والعربية والأفريقية بادو الزاكي، المدير الفني الحالي للمنتخب السوداني الأول لكرة القدم، رغبته الكبيرة في قيادة "صقور الجديان" إلى نهائيات النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها ساحل العاج 2024.

منتخب السودان تنتظره مباراة قوية أمام موريتانيا، اليوم الثلاثاء (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات)، والتي من المقرر أن تُقام بالملعب الكبير بمدينة أكادير المغربية، بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها دولة السودان، وذلك لحساب الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات "الكان".

وقال بادو الزاكي لـ "الإمارات اليوم": "أولاً ما نتمناه هو أن يعود الأمن والأمان على السودان، وأن يعيش الشعب السوداني الحبيب في أمان خلال الفترة المقبلة، لا يُمكنني أن أصف كرم وطيبة أهل هذا البلد".

وأضاف: "نسعى جاهدين لإسعاد الشعب السوداني بتحقيق "صقور الجديان" للتأهل إلى نهائيات النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها ساحل العاج، المنتخب السوداني له تاريخ كروي كبير ولاعبين جيدين في الوقت الحالي، ونحن من المنتخبات التي تستحق التأهل".

وأكمل الزاكي: "تركيزنا كبير على مواجهة منتخب موريتانيا والتي لن تكون سهلة، حضَّرنا بشكل جيد في معسكرنا بالمغرب، ونتمنى أن ننجح في المهمة ونُحقق ثلاث نقاط ساكون غالية وستجعلنا في صدارة المجموعة".

وخاض بادو الزاكي مباراتين ضمن مشوار التصفيات منذ إشرافه على القائمة الفنية لمنتخب السودان، حيث خسر ذهاباً أمام الغابون بهدف دون مقابل، وحقق الانتصار في مواجهة الإياب بالنتيجة نفسها، مما أنعش آمال "صقور الجديان" في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

يذكر أن المنتخب السوداني سيواجه موريتانيا اليوم الثلاثاء، على أن يُلاقي جمهورية الكونغو في الجولة الختامية في الرابع من سبتمبر العام الجاري.