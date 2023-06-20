ستيفن جيرارد يرفض عرضا لتدريب الاتفاق السعودي

قال أسطورة نادي ليفربول الانجليزي السابق ستيفن جيرارد بأنه رفض عرضاً لتدريب نادي الاتفاق السعودي.

ولم يشرف جيرارد على أي فريق منذ ان أقيل من منصبه مدربا لأستون فيلا الإنجليزي في تشرين أكتوبر الماضي.

ونشرت الصحف السعودية والانكليزية صورا لجيرارد خلال زيارته للسعودية في مطلع يونيو، وتحديداً الى مدينة الدمام الشرقية حيث يلعب الاتفاق، حيث ذكرت تقارير بان الأخير تقدم بعرض له للاشراف عليه الموسم المقبل.

وقال جيرارد لشبكة "تشانل فور" قبيل انطلاق مباراة انجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس اوروبا 2024 الإثنين "دُعيت الى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به".

واضاف "لقد قمت بتحليل الأمور في اليومين الاخيرين، لكن في الوقت الحالي لم اقبل بهذا العرض".

وكان جيرارد (43 عاماً) الذي اعتزل اللعب نهائيا عام 2016، دخل معترك التدريب بعدها بسنتين حيث استلم الاشراف على رينجرز الاسكتلندي وقاده الى احراز اول لقب له في الدوري المحلي بعد غياب 10 سنوات.

انتقل الى استون فيلا في نوفمبر 2021 وخاض فريق وسط انكلترا باشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات فاز خلالها في 13 فقط.