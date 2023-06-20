تشلسي يعلن انضمام الفرنسي كريستوفر نكونكو رسمياً إلى صفوفه

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي تعاقده رسمياً مع مهاجم منتخب فرنسا كريستوفر نكونكو قادماً من لايبزيغ الالماني، وذلك بعقد لمدة ست سنوات اعتباراً من الاول من يوليو المقبل.

ونقل الموقع الرسمي للنادي اللندني عن نكونكو (25 عاماً) قوله «انا سعيد للغاية للانضمام الى تشلسي. بُذلت جهود كبيرة لجلبي الى النادي وانا اتطلع الى التعرف على مدربي وزملائي واظهار لانصار النادي ما استطيع القيام به على ارضية الملعب».

وتابع «بعد ان لعبت في الدوري الفرنسي والدوري الألماني، اريد الان اللعب في الدوري الانكليزي الممتاز احد اقوى الدوريات في العالم. انا متحمس جدا لهذا التحدي وسأكون فخورا بالدفاع عن قميص تشلسي».