الأهلي السعودي يوقع سلسلة عقود استثمارية مع شركات راعية

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن النادي الأهلي السعودي بصدد توقيع سلسلة عقود استثمارية مع عدد من الشركات الراعية، يدشنها بشركة «سايت» إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

وستكون شركة «سايت» راعيا فضيا للنادي الأهلي لمدة ثلاثة أعوام، حسب ما كشفت عنه مصادر لصحيفة «الرياضية» السعودية.

ويأتي ذلك بعد استحواذ الصندوق على النادي الأهلي بنسبة 75 %، فيما ذهبت نسبة الـ 25 % الأخرى لمؤسسة النادي غير الربحية.

وطبقا للمصادر نفسها، لن يظهر شعار الشركة على قميص الفريق، على أن يظهر خلال الإعلانات المشتركة فقط بين الطرفين، ومن المنتظر أن يعقدا مؤتمرا صحفيا للإجراءات الرسمية والتوقيع بين ممثلي الأهلي والشركة السعودية، والإعلان عن التفاصيل الخاصة بعقد الرعاية.

وأشارت المصادر لصحيفة «الرياضية» إلى أنه تم الاتفاق النهائي مع عدد من الشركات، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة على التوالي.

يذكر أن الأهلي السعودي مرتبط بعقد شراكة استراتيجية مع شركة «وسط جدة» يمتد لمدة 20 عاما.