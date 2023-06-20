نجم الأهلي المصري يريد الرحيل.. مبلغ مالي ضخم والتواجد مع كريستيانو رونالدو

كشف الإعلامي المصري وحارس مرمى النادي الأهلي المصري السابق أحمد شوبير، عن أبرز عروض الاحتراف للاعبي الأهلي المصري عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، حيث أكد أن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، تلقى أكثر من عرض للاحتراف، أبرزها من الدوري السعودي.

ومنذ أن انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي وفتح المجال أمام العديد من لاعبي العالم للإنتقال إلى البطولة التي توج بها الاتحاد مؤخرا، وكان سبب في تعاقد الاتحاد السعودي مع كريم بنزيما.

وأكد حارس مرمى الأهلي السابق، عبر برنامجه "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت إف أم"، أن الشناوي تلقى أكثر من عرض احتراف من أندية سعودية كبيرة، وأن حارس الأهلي يريد الرحيل والاحتراف خارجيا ولكن بشرط موافقة مجلس الإدارة.

وأضاف المصدر القريب من البيت الأهلاوي، أن أبرز العروض التي كان قد تلقاها الشناوي الفترة السابقة كان من النصر في يناير الماضي، ولكنه جاء بالتزامن مع مباراة مهمة ضد الزمالك، حيث فضل اللاعب وقتها التركيز مع الفريق.

وأوضح أن اللاعب يريد الاحتراف، ولديه رغبة في الانتقال للدوري السعودي، ولكنه يترك القرار لمجلس الإدارة، مشيرا إلى أن المقابل المالي المعروض على الشناوي كبير للغاية، والأمر يتوقف على إيجاد بديل مناسب. في تلك الحالة سيوافق، ونفس الأمر ينطبق على حالتي حمدي فتحي وحسين الشحات".

وتوج الحارس التاريخي للأهلي محمد الشناوي طوال مشواره مع الأهلي بـ17 بطولة مختلفة على مدار مشواره مع الفريق، أبرزها 3 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا و5 بطولات للدوري المصري الممتاز لكرة القدم