عطل مفاجئ يحرم زورق «فزاع 3» صدارة جائزة رومانيا الكبرى

حل زورق فزاع 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي في المركز الخامس للسباق الثاني في منافسات جائزة رومانيا الكبرى 2023 -الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- 2023 التي إسدل الستار على فعالياتها يوم أمس في مدينة كونستانسا على مياه بحيرة سيوتغيول



وأضاف زورق الامارات 18 نقطة جديدة الى رصيده في البطولة العالمية ليصبح 158 نقطة في المركز الثاني للترتيب العام بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الزورق البريطاني جي بي 8 والذي توج بطلا في السباق الثاني بعد أحداث دراماتيكية أهلته للفوز والتتويج وتحقيق الفرحة الكبيرة باعتلاء صدارة الترتيب العام بعد نهاية الجولة الثالثة.



ورغم الافضلية التي حصل عليها طاقم الزورق بعد تفوقه خلال تصفيات سباق أفضل زمن الا أن الحظ وقف أمام سفراء رياضة الامارات عند رفع العلم الاخضر وإعطاء إشارة الانطلاق للسباق الرئيسي الثاني حيث تقدم بعد اللفة الاولى الزورقان الايطالي -الاسترالي 222 اوف شور 10 والايطالي أتش بي آي 96 نحو الصدارة وزورق فزاع 3 خلفهما لكن وبعد 6 لفات تغير الحال بخروج الأول بسبب عطل فني.



وتواصلت الاثارة مع تغير المراكز مع دخول مراحل الحسم حيث طارد زورق فزاع 3 منافسه اتش بي أي 96 ليصل الى هدفه ويحتل المقدمة ويقود السباق متصدرا غير طاقم الزورق فوجئ بمشكلة فنية في إحدى مراوح الزورق قبل اللفات الاخيرة وعندما كان الفريق يهم بالاحتفال بالمركز الاول.



ليجد الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي نفسيهما في موقف لا يحسدان عليه ليعملان بقدر كبير لإكمال ثلثي اللفات ويكتفيان في نهاية السباق بالمركز الخامس والحصول على النقاط ليبقى الامل كبيرا في الجولات المقبلة من البطولة العالمية خاصة وان الفارق نقطة واحدة مع الزورق المتصدر.

