«الرادار» السعودي يرصد غريزمان.. ووكيل أعماله يُحدد شروط انتقاله لدوري "روشن"

دخل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، ضمن قائمة النجوم المرشحين للانتقال إلى دوري روشن السعودي بداية من الموسم الكروي المقبل، في إطار السياسة الجديدة المتمثلة في إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية والذي يمثل «تحولاً نوعياً وتاريخياً للقطاع الرياضي بالسعودية».

ويرتبط غريزمان صاحب الـ32 عاماً بعقد مع «الروخي بلانكوس» ينتهي في 30 يونيو من عام 2024، ما يفتح الباب أمام إدارة فريقه لبيع ما تبقى من عقده خلال الصيف الحالي، حتى لا يرحل الموسم القادم بشكل مجاني.

وأكدت مصادر لـ«الإمارات اليوم» اهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي بخدمات غريزمان للتعاقد معه في «الميركاتو» الصيفي الحالي، كما تلقى وكيل أعماله الاتصالات الأولية في طريق فتح باب المفاوضات لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت المصادر نفسها، أن غريزمان مطلوب في أحد الأندية الأربعة التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 75% ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية وهي «الاتحاد» و«الأهلي» و«النصر» و«الهلال».

وأشارت ذات المصادر، أن وكيل أعمال غريزمان فتح باب المفاوضات وتفاعل مع الاتصالات السعودية بشكل إيجابي، محدداً شروطاً مهمة تتمثل في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي، مع تقديم عرض رسمي له يرقى لطموحاته المالية، مشدداً على أن اسم اللاعب يُمكنه أن يعود بالربح اقتصادياً على أي نادٍ يلعب له.

وأكد أن غريزمان مستعد لخوض هذه التجربة الجديدة بدوري روشن في حال تلقى عرضاً مالياً مهماً، بامتيازات محفزة، وهو الأمر الذي سيكون محل نقاش بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة لقطع الشك باليقين حول امكانية انتقال غريزمان إلى الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن غريزمان خاض في الموسم الكروي الأخير 38 مباراة مع الأتليتكو في منافسات الدوري الإسباني، سجل خلالها 15 هدفاً وكان وراء 17 تمريرة حاسمة، كما لعب 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا مسجلاً هدفاً واحداً وكان وراء تمريرة واحدة.