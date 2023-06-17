غينيا الاستوائية تفوز على تونس وتتأهل معها لنهائيات أمم إفريقيا

حجز منتخب غينيا الاستوائية، بطاقة العبور لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وذلك عقب فوزه على ضيفه منتخب تونس 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات.

وسجل إيميليو نسو هدف المباراة الوحيد لغينيا الاستوائية من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن تونس، التي ضمنت تأهلها للنهائيات، ليتأهل الأول إلى النهائيات التي تنطلق في يناير من العام المقبل.

ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب ليبيا صاحب المركز الثالث.