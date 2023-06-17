جنوب إفريقيا تلحق بالمغرب الهزيمة الأولى في التصفيات الإفريقية

ألحق منتخب جنوب إفريقيا الهزيمة الأولى بضيفه المغربي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، وفاز عليه 2 /1 اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا بهدف عكسي في الدقيقة السادسة، سجله الحارس المغربي منير الكجوي بالخطأ في مرماه ثم أضاف زاكيل ليباسا مهاجم اورلاندو بيراتس الهدف الثاني لمنتخب الأولاد في الدقيقة 48 ورد حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي بهدف لأسود الأطلس في الدقيقة 60.

وارتقى منتخب جنوب أفريقيا لصدارة المجموعة الحادية عشرة برصيد سبع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة عن منتخب المغرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات.

ويشارك ثلاثة منتخبات فقط في المجموعة الحادية عشرة، بسبب استبعاد منتخب زيمبابوي لإيقاف النشاط الكروي في البلاد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

