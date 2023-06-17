مدرب مُقال من "نصر رونالدو" يقود بطل الدوري الإيطالي

أعلن نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدرباً جديداً له.

ويحلّ غارسيا (59 عاماً) مدرب روما السابق، خلفاً للوتشانو سباليتي الذي ترك منصبه بعدما قاد النادي الجنوبي إلى لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاماً.

وقال نابولي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إن "رودي غارسيا اختير مدرباً جديداً لنابولي! أهلاً بك، رودي!".

وكان غارسيا أقيل في أبريل الماضي من تدريب نادي النصر السعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.