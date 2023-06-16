صدمة.. كوريا الجنوبية بلا انتصارات مع كلينسمان

بقي منتخب كوريا الجنوبية من دون أي انتصار في ثلاث مباريات منذ تعيين الألماني يورغن كلينسمان مدربا له في فبراير الماضي، بسقوطه أمام ضيفه البيروفي 0-1 في مباراة ودية في بوسان الجمعة.

وسجل براين رينا غير المراقب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ11 إثر تمريرة من باولو غيريرو.

وعُيّن كلينسمان مدرباً لكوريا أواخر فبراير الماضي وقد تعادل الفريق باشرافه في مباراته الرسمية الاولى ضد كولومبيا 1-1 في 24 مارس، قبل أن يخسر أمام نظيره الأوروغوياني 1-2 بعدها بأربعة ايام.

وخاض المنتخب الكوري مباراته من دون مهاجم توتنهام الانجليزي المتألق هيونغ مين سون الذي خضع لعملية جراحية لازالة الفتق، بالإضافة الى غياب قطب دفاع نابولي بطل ايطاليا كيم مين جاي الذي يخضع للخدمة العسكرية خلال الشهر الحالي.

وعلق كلينسمان على نتيجة فريقه بالقول: "بعد مرور 20 أو 25 دقيقة كان بالامكان رؤية بأن خط دفاعنا لم يلعب سوياً حتى الآن".

وأضاف "لكن الامر اختلف كليا في الشوط الثاني حيث دانت السيطرة لنا.. سنحت لنا فرص عدة لتسجيل هدف او اثنين من دون ان نستغلها للأسف".

وتخوض كوريا الجنوبية مباراة ودية اخرى ضد السلفادور الثلاثاء المقبل.

