نجم ليفربول ينضم إلى برايتون في صفقة انتقال حر

أعلن برايتون آند هوف ألبيون وليفربول المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم تعاقد الأول مع لاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر في صفقة انتقال مجانية الشهر المقبل بعد قضاء ثماني سنوات ناجحة في ليفربول. وقال برايتون إن ميلنر (37 عاما) وقع عقدا لمدة عام واحد مع الفريق، بعد فترة مليئة بالألقاب مع ليفربول فاز فيها بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الأندية الإنجليزية المحترفة وخاض 332 مباراة مع الفريق.

وسيشارك برايتون لأول مرة في مسابقة أوروبية في تاريخه بخوضه منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد احتلال المركز السادس في الدوري خلال الموسم المنقضي. وقال المدير الفني للنادي ديفيد وير إن خبرة ميلنر في المنافسات الكبرى ستساعد الفريق. وأضاف وير "نحن سعداء بموافقة جيمس على الانضمام لنا بعد فترة ناجحة مع ليفربول. خبرته تتحدث عن نفسها بفضل عدد المباريات التي خاضها والبطولات التي حصدها خلال مسيرته المظفرة. هذه المباريات تتضمن مسابقات أوروبية والتي ستكون ذات أهمية كبيرة لنا في موسمنا الأوروبي الأول".

ويُعد ميلنر أحد أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري الممتاز بعد مشاركته الأولى مع ليدز يونايتد عام 2002 وعمره 16 عاما. كما أنه ثالث اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الممتاز برصيد 619 مباراة بعد جاريث باري (652 مباراة) ورايان جيجز (632 مباراة).