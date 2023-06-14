مبابي أغلى لاعب في العالم.. أسماء جديدة في قائمة الأغلى

تصدر مهاجم باريس سان جيرمان، النجم الفرنسي كيليان مبابي، قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم، بحسب التقرير الذي نشره موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وشهدت القائمة دخول أسماء جديدة في قائمة الأغلى عالمياً مثل النيجيري فيكتور أوسيمين، إذ جاءت قائمة أغلى 10 لاعبين كاتالي:

1- الفرنسي كيليان مبابى – 180 مليون يورو

2- النرويجي إيرلينغ هالاند – 170 مليون يورو

3- البرازيلي فينيسيوس جونيور – 120 مليون يورو

4- الإنجليزي جود بيلينغهام – 120 مليون يورو

5- الإنجليزي بوكايو ساكا – 110 مليون يورو

6- الإنجليزي فيل فودين – 110 مليون يورو

7- الألماني جمال موسيالا – 110 مليون يورو

8- الإسبانى بيدري – 100 مليون يورو

9- النيجيري فيكتور أوسيمين – 100 مليون يورو

10- الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي – 100 مليون يورو