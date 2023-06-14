ريال مدريد وصفقة العمر.. قصة الطفل والمُتمرد الجديد مبابى

يبدو أن موسم الانتقالات الصيفية لم ينتهي بعد انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، والفرنسي كريم بنزيما، إلى الاتحاد السعودي، وذلك بعدما قرر النجم الفرنسي كليان مبابى، إشعال سوق الانتقالات بتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

النجم الفرنسي الذي كان قد أكد في يوم من الأيام أنه يحلم باللعب في ريال مدريد، وخالف ذلك الحلم الموسم الماضي بإعلان تجديده إلى باريس سان جيرمان، قام بإبلاغ ناديه قبل عام كامل على نهاية عقده بأنه لن يجدد تعاقده مع النادي، الموسم القادم، وهو ما يعني رحيله مجاناً، ليعلن اللاعب التمرد بشكل احترافي وترك المجال أمام إدارة نادية إما الرحيل مجانا أو الاستفادة من بيعه.

مبابى، يعلم أن إدارة ناديه لن تفعل مثلما فعلت المرة الماضية وقررت انتظار اللاعب حتى أصبح حراً وكان بإمكانه الانتقال إلى ريال مدريد، دون مقابل، بل بالتأكيد سيحاول النادي الأن الاستفادة القصوى من أحد أفضل لاعبي العالم وبيعه بثمن يستفيد النادي منه.

وكان النجم الفرنسي قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان في 15 يوليو 2022 وحتى 2023-2024 بشرط عدم تجاوز موسم 2024.

وأكدت تقارير صحفية بالفعل، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان وافقت على رحيل نجم الفريق كيليان مبابي، بعد أن كان النادي يرفض التفكير في فكرة رحيل مبابي ولكن الآن أصبح جاهزًا لبيعه بعد تصريحات النجم الفرنسي الأخيرة.

وأكد مبابى، أنه لن يستمر لموسم إضافي آخر مع باريس سان جيرمان وسيرحل بنهاية عام 2023-2024، وأنه لم يطلب رحيله هذا الصيف ولكنه أكد للنادي فقط عدم تفعيل عامه الإضافي.

ووفقًا لصحف وتقارير فرنسية، فقد قررت إدارة النادي الباريسي السماح لمبابي بالرحيل هذا الصيف إذا رفض تمديد عقده والاستفادة المالية من بيعه وحتى لا يرحل مجانًا الموسم القادم.

وأكدت التقارير الصحفية، أن باريس سان جيرمان غاضب من مبابي بسبب تصريحاته الأخيرة، ورغبته في تسريب أزمته أمام الجميع، ويريدون إثبات سلطتهم ووضع النادي فوق كل شيء حتى مبابي الذي يدور حوله المشروع الباريسي.

وبالتأكيد يبدأ ريال مدريد، الأن التفكير جيداً في إدارة ملف التعاقد مع مبابى، والذي قد يكون صفقة العمر للنادي لتعويض غياب كريم بنزيما، والبحث عن مخرج من أجل التعاقد مع اللاعب وعدم الانتظار حتى الموسم المقبل.