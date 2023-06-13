عرض قطري بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني يفوز بسباق الاستحواذ على مانشستر يونايتد

قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن العرض القطري الذي قدمه الشيخ جاسم بن حمد آل ثان، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، فاز بسباق شراء مانشستر يونايتد، وسيعلن قريبا عن الصفقة بشكل رسمي.

وكان العرض القطري يتنافس مع شركة إينيوس التابعة للسير جيم راتكليف، على شراء الشياطين الحمر منذ 7 أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر عرض قدمه جاسم يتعلق بشراء 100% من أسهم النادي بقيمة 5 مليارات إسترليني.

وكانت شركة إينيوس الأقرب لشراء مانشستر يونايتد، لكن بعرض يتعلق بالاستحواذ على 60% فقط من أسهم النادي، ما سيجعل عائلة الجلايزر تبقى في أولد ترافورد، الأمر الذي رفضه جمهور الشياطين الحمر.

يذكر أن عرض مانشستر يونايتد للبيع يعود إلى شهر نوفمبر الماضي.