ضربة موجعة جديدة للرياضي اللبناني في نهائيات «سلة غرب آسيا» بدبي

قال مدرب فريق نادي الرياضي اللبناني لكرة السلة، أحمد فران، في حديثه لـ «الإمارات اليوم»، إن: «الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق وائل عرقجي، في لقاء نادي بيروت لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من نهائيات (سوبر غرب-آسيا) جاءت قوية، وستؤدي إلى غيابه عن باقي مباريات البطولة، خصوصاً أننا سنواجه في نصف النهائي منافسين أقوياء سواء الكويت الكويتي أو آستانا الكازاخستاني وفقاً لما ستؤول مباراة هذين الفريقين لتحديد هوية متصدر ووصيف المجموعة الثانية».

وأضاف: «فقدنا ثلاثة لاعبين للإصابة على صعيد مركز صانع الألعاب في هذه البطولة، وثقتنا كبيرة بباقي لاعبي الفريق في الحفاظ على آمالنا بمواصلة المشوار والمنافسة على اللقب».

وكشف مصدر طبي في نادي الرياضي، أن غياب نجمه وائل عرقجي سيكون طويلاً، جراء الإصابة في القدم اليسرى التي تعرض لها في الربع الأول من لقاء الرياضي وفريق بيروت، بعد أن كشفت صورة الرنين المغناطيسي التي خضع لها عرقجي بأنه يعاني من تمزق في مكان الإصابة.

يذكر أن الرياضي الذي انهى مشواره في دوري المجموعات بصدارة فرق مجموعته الأولى، افتقد خدمات صانع ألعابه علي منصور في مباراته الأولى السبت الماضي أمام المنامة البحريني، قبل أن يتعرض الفريق لضربة موجعة ثانية بفقدانه خدمات أفضل لاعب في آسيا لعام 2022 بإصابة وائل عرقجي.

ويدخل الرياضي مرحلة الراحة حتى 16 يونيو الجاري، حين يلتقي في نصف النهائي وصيف المجموعة الثانية الذي يتحدد بناءً على نتيجة مواجهة اليوم بين الكويت الكويتي وآستانا الكازاخستاني الذين ضمنا التأهل للمربع الذهبي ويدخلان مباراتهما الليلة في الجولة الختامية لدوري المجموعات وهما متشاركين صدارة فرق المجموعة.