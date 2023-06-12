سورية تلتقي فيتنام ودياً بغياب نجم شباب الأهلي

يدخل منتخب سورية الأول لكرة القدم معسكراً تدرييبياً في فيتنام اعتباراً من الاثنين، على أن يلتقي نظيره الفيتنامي ودياً في 20 يونيو الجاري.

واختار المدير الفني لسورية الأرجنتيني هكتور كوبر قائمة من 26 لاعباً، بغياب عدة لاعبين لأسباب مختلفة، أبرزهم عمر خربين لاعب شباب الاهلي الاماراتي.

وضمت القائمة 15لاعباً محترفاً في أندية عربية وأوروبية وآسيوية هم: عمر السومه ومحمود مواس وفهد اليوسف وخالد كردغلي ومؤيد عجان وعمرو ميداني وفارس ارناؤوط ويوسف محمد ومحمد عنز وكامل حميشة ومحمد مرمور وحسام عايش ومارديك مردكيان وياسين سامية مع ظهور أول للمحترف مودي نجار الذي يلعب في خط الهجوم في نادي ماكأرثر الأسترالي.

وضم كوبر 11 لاعباً محلياً هم إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وشاهر الشاهر وطه موسى وثائر كروما ومؤيد خولي وعمرو جنيات وحسين جويد وأحمد الأشقر ومصطفى جنيد وعلاء الدالي.