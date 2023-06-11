رولان غاروس: ديوكوفيتش يُتوج بطلا وينفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب، بفوزه على النروجي كاسبر رود 7-6 (7-1) و6-3 و7-5 الاحد في المباراة النهائية لينفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى مع 23 لقباً بعد ان كان يتساوى مع الاسباني رافايل نادال.

واللقب هو الثالث لديوكوفيتش في العاصمة الفرنسية بعد عامي 2016 و2021، كما بات اكبر لاعب سنا (36 عاماً) يتوج بطلاً في رولان غاروس. وأصبح الصربي أيضاً على بعد لقب كبير واحد من الرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات والمسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت (24 لقباً). وللمفارقة، حقق الصربي 11 من ألقابه الـ 23 الكبرى بعد ان تخطى الثلاثين من عمره.

كما بات ديوكوفيتش أوّل لاعب في التاريخ يحرز لقب البطولات الاربع الكبرى 3 مرات على الاقل ويحتاج الى التتويج في بطولة ويمبلدون الشهر المقبل وفلاشينغ ميدوز ليعادل انجاز الأسترالي الاسطورة رود لايفر الذي فاز بها جميعها في عام واحد (1969).

وبهذا التتويج ايضاً، سيستعيد ديوكوفيتش المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيصدر الاثنين من الاسباني كارلوس ألكاراس الذي خسر أمامه في نصف النهائي.

وحقق ديوكوفيتش أيضاً فوزه الخامس في خمس مواجهات جمعت بينه وبين رود حتى الان.