مدرب الجزائر بلماضي يعتمد على تشكيلتين مختلفتين ضد أوغندا وتونس

قال جمال بلماضي مدرب الجزائر إنه سيعتمد على تشكيلتين مختلفتين خلال مواجهة أوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 وتونس وديا.

وتلعب الجزائر، التي ضمنت التأهل للبطولة المقامة في ساحل العاج، ضد أوغندا يوم 18 يونيو في الكاميرون بسبب عدم ملائمة ملاعبها لشروط الاتحاد الأفريقي لكرة لقدم (الكاف) قبل يومين من مواجهة تونس.

وأبلغ بلماضي مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد «من الطبيعي أن أعتمد على تشكيلتين مختلفتين لأن الفارق الزمني بين المباراتين يومين فقط. لم أتوقع إقامة لقاء أوغندا في ملعب جابوما، الذي عانينا فيه خلال كأس أمم أفريقيا السابقة وضد الكاميرون في اللقاء الفاصل في تصفيات كأس العالم».

وودعت الجزائر، الفائزة بكأس أمم أفريقيا 2019، نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون من الدور الأول.

وتابع «متفاجئ من اختيار هذا الملعب لكن قارة أفريقيا كبيرة جدا ولا أود الجدال بشأن هذا الأمر لكنني مندهش. الأمر ليس مقلقا... وسنذهب لتحقيق نتيجة إيجابية».

وشهدت قائمة الجزائر ضم أربعة لاعبين من اتحاد العاصمة، الذي توج بكأس الكونفدرالية الأفريقية مطلع الشهر الحالي، على رأسهم أيمن محيوص هداف الفريق.

وقال «أتابع محيوص منذ فترة ولديه إمكانات كبيرة، هو هداف كأس أمم أفريقيا للمحليين وكان سينضم في التجمع الماضي. لم أضم أربعة لاعبين من اتحاد العاصمة مجاملة لهم بعد التتويج القاري».

وأبدى بلماضي رأيه في فوز قائد المنتخب رياض محرز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي رغم عدم مشاركته في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 1-صفر على إنتر ميلان.

وقال «أبارك لمحرز... حتى لو شعرنا بخيبة أمل لأنه لم يشارك في النهائي. لقد ساهم في التتويج رغم عدم مشاركته في النهائي لأنه ثالث أفضل هداف للفريق».

وعن انتقال المدافع رامي بن سبعيني إلى بروسيا دورتموند قال «هذا الأمر يعد مكافأة له. لديه عقلية جيدة. عليه التخلص من العصبية الزائدة عن الحد وأتمنى أن يتطور أكثر مع ناديه الجديد».

وتمنى بلماضي أن يعود إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان من الإصابة في أسرع وقت ممكن لكي يلحق بكأس أمم أفريقيا.

وقال «أتمنى أن يشارك في البطولة المقبلة لكن علينا تقبل الوضع الراهن وإيجاد بديله لا يمكننا تحديد موعد لعودته لكنها إصابة نادرة لمن هم في سنه ومعقدة للغاية».