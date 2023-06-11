حارس سان جيرمان في غيبوبة اصطناعية بعد سقوطه من على حصان

تقرر وضع الإسباني سيرخيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي في غيبوبة اصطناعية مجددا في مستشفى بإسبانيا، في ظل استمرار خطورة حالته عقب سقوطه من على حصان.

وقالت البا زوجة ريكو عقب زيارته في المستشفى بإشبيلية أمس السبت، أنه ظل واعيا لعدة أيام، وأن هناك أيام جيدة وأخرى سيئة بالنسبة له.

وأشارت «هو في حالة مستقرة، نتحلى بالإيجابية».

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية وفرنسية قبل أسبوعين، أن الحارس الإسباني البالغ 29 عاما، والذي لعب مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع أشبيلية ومايوركا في الدوري الإسباني، كان يمارس الفروسية في الحديقة " الوطنية قبل أن يسقط من على الحصان، وتعرض لإصابات خطيرة في الرأس.