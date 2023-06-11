مانشستر سيتي يتربع على عرش الكرة الأوروبية

تُوّج مانشستر سيتي الإنجليزي باللقب الأول في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 1-0، أمس، على ملعب «أتاتورك» الأولمبي في إسطنبول في المباراة النهائية للنسخة الثامنة والستين. وأنهى نادي مانشستر سيتي المملوك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، موسماً مميزاً أحرز فيه ثلاثية تاريخية بنيله كأس إنجلترا، والدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا.

ومنذ انتقال ملكية النادي إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سنة 2008، انتقل النادي إلى حصاد النجاحات موسماً بعد آخر، إلى أن أكملها أمس، بنيله المسابقة الكروية الأشهر في أوروبا، دوري الأبطال.

وسجل الدولي الإسباني رودري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 مسهماً في ثلاثية تاريخية لفريقه بعد الدوري وكأس الاتحاد المحليين، مكرراً إنجاز جاره يونايتد عام 1999، وإنتر عام 2010،

وهو اللقب الأول لمانشستر سيتي في ثاني مباراة نهائية في مشاركته الثانية عشرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر أمام مواطنه تشلسي 0-1 عام 2021، والقاري الثاني بعد كأس الكؤوس الأوروبية عام 1970.

واستحق مانشستر سيتي اللقب عطفاً على مشواره الرائع في نسخة هذا العام، أبرزها إطاحته بلايبزيغ وبايرن ميونيخ الألمانيين، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الأدوار الإقصائية.

ونجح مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا أخيراً في فك العقدة التي لازمته في المسابقة القارية منذ تتويجه بلقبيها مع فريقه السابق برشلونة عامي 2009 و2011، حيث عجز عن ذلك خلال فترته مع بايرن ميونيخ (2013-2016)، ومع سيتي منذ التعاقد معه من أجل الظفر بها صيف 2016.

وفرض رودري الذي دفع غوارديولا ثمن إبقائه على دكة البدلاء في المباراة النهائية لنسخة العام قبل الماضي أمام تشلسي، نفسه نجماً للمباراة ولعب دور المنقذ بعد الضربة الموجعة التي تلقاها فريقه بإصابة صانع ألعابه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 36، وبات سيتي الفريق الـ23 الذي يتوج بلقب المسابقة.

وحسم سيتي المواجهة الرسمية الأولى بينه وبين إنتر لصالحه، وحرم الفريق الإيطالي من لقبه الرابع في المسابقة بعد 1964 و1965 و2010، ملحقاً به الهزيمة الثالثة في نهائي المسابقة القارية بعد عامي 1967 و1972.

ووقف إنتر ميلان نداً قوياً أمام مانشستر سيتي الذي لم يظهر بمستواه المعهود، ووجد صعوبة كبيرة في خلق الفرص أمام الضغط العالي الذي نهجه الفريق الإيطالي الذي فاجأ الجميع بأدائه الرائع، ومجاراته للهجوم الناري للفريق الإنجليزي.

وكان بإمكان إنتر ميلان تسجيل أكثر من هدف لولا تألق حارس مرمى مانشستر سيتي الدولي البرازيلي إيدرسون الذي تصدى لأكثر من فرصة، خصوصاً في الربع الأخير من المباراة، وكذلك العارضة التي ردت رأسية المدافع فيديريكو ديماركو، لكن أبرزها يبقى انفراد الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس في الدقيقة 59، وكان نقطة التحول في المباراة، حيث نجح سيتي في افتتاح التسجيل بعدها بتسع دقائق.

وكرّس إنتر فشل الأندية الإيطالية في المباريات النهائية للمسابقات القارية الثلاث هذا الموسم، حيث سقط روما أمام إشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وفيورنتينا أمام وست هام يونايتد الإنجليزي في نهائي كونفرنس ليغ، وهي المباراة النهائية الرابعة توالياً التي تنتهي بفوز البطل بهدف وحيد.

هدّافو موسم 2022 - 2023

12: النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

8: المصري محمد صلاح (ليفربول)

7: الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

6: البرتغالي جواو ماريو (بنفيكا)

5: الإيراني مهدي طارمي (بورتو البرتغالي)، البرازيلي رودريغو (ريال مدريد)، البرتغالي رافا سيلفا (بنفيكا)،

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، النيجيري فيكتور أوسيمهن (نابولي)، الفرنسي أوليفييه جيرو (ميلان).

مشوار سيتي نحو لقب دوري أبطال أوروبا

- دور المجموعات.. المجموعة السابعة (المركز الأول)

إشبيلية صفر - مانشستر سيتي 4

مانشستر سيتي 2 - بروسيا دورتموند 1

مانشستر سيتي 5 - كوبنهاجن صفر

كوبنهاجن صفر - مانشستر سيتي صفر

دورتموند صفر - مانشستر سيتي صفر

مانشستر سيتي 3 - إشبيلية 1

- دور الستة عشر:

لايبزيج 1 مانشستر سيتي 1

مانشستر سيتي 7 لايبزيج صفر

- دور الثمانية:

مانشستر سيتي 3 بايرن ميونيخ صفر

بايرن ميونيخ 1 مانشستر سيتي 1

- الدور قبل النهائي:

ريال مدريد 1 مانشستر سيتي 1

مانشستر سيتي 4 ريال مدريد صفر

- النهائي:

مانشستر سيتي 1 إنتر ميلان صفر

بات سيتي الفريق الـ23 الذي يتوج بلقب الأبطال في تاريخ المسابقة، وفي المباراة الـ68.

حسم سيتي المواجهة الرسمية الأولى بينه وبين إنتر لصالحه وحرم الفريق الإيطالي من لقبه الرابع في المسابقة.