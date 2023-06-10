بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

يختتم الموسم الأوروبي اليوم بمواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وفريق إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة صعبة على الفريقين يبحث من خلالها فريق مانشستر سيتي عن التتويج بالثلاثية التاريخية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بينما يبحث إنتر ميلان عن استعادة الأمجاد بعد أكثر من 13 عام على الغياب.

وستكون المباراة على أرضية استاد أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول بتركيا. وستكون هذه أول مواجهة بين سيتي وإنتر ميلان أوروبيا، كما أنها الأولى التي تجمع بين مدرب "السيتيزنز" غوارديولا ومدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي.

نهائي دوري أبطال أوروبا في سطور (النسخة الـ68)

الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات (19:00 بتوقيت غرينيتش) القنوات الناقلة: عربيا (قنوات بين إن سبورت)

آخر نهائي أوروبي: إنتر: توج باللقب بعد الفوز على البايرن 2-0 في 2010.

سيتي: خسر 0-1 أمام تشلسي 2021

الملعب: استاد أتاتورك الدولي - إسطنبول تركيا (افتتح سنة 2002 وتم تجديده في 2005 و2020 وطاقته الاستيعابية 75 ألف متفرج). هذا ثاني نهائي في دوري الأبطال يقام في استاد أتاتورك، بعد نسخة 2005 حين توج ليفربول الانجليزي باللقب على حساب ميلان بركلات الترجيح.

وننقل خلال التقرير التالي بثاً مباشراً لأبرز وأهم الأحداث خلال المباراة وقبل انطلاقتها