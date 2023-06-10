ديالو رئيساً للاتحاد الفرنسي حتى 2024

انتخب فيليب ديالو رئيساً للاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم، خلفاً لنويل لو غريت المستقيل من منصبه بعد فضيحة تصريحات جدلية واتهامات بسوء السلوك.

وحصد ديالو، نائب الرئيس السابق الذي تبوأ المنصب بالوكالة بعد استقالة لو غريت، 91% من اصوات الجمعية العمومية المنعقدة في فندق باريسي، بحضور لو غريت الذي حصل على بطاقة دعوة بصفته رئيساً سابقاً.

وتستمر ولاية ابن التاسعة والخمسين والرئيس السابق لنقابة الأندية المحترفة، حتى نهاية 2024، وقال: "منحتموني شرفاً عظيماً بهذا التصويت الضخم. هذه مسؤولية كبيرة بعد مرورنا بأوقات صعبة في الأشهر القليلة الماضية". وكان لو غريت أجبر على الاستقالة نهاية فبراير، بعد الإعلان عن تقرير دقّق في عمل وأداء الاتحاد بطلب من وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا.

حكم لوغريت الاتحاد بقبضة من حديد لأكثر من عقد من الزمن، لكن أضعفته تصريحات جدلية طالت نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان وشهادات حيال سلوك جنسي مفترض.