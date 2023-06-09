اعتقال 25 من مشجعي برشلونة "المتشددين" متهمين في عمليات خطف وقتل

اعتقلت الشرطة الاسبانية 25 شخصاً من مشجعي نادي برشلونة "المتشدّدين" (ألتراس) للاشتباه في قيامهم بتهريب المخدرات وعمليات خطف وقتل، حسب ما أفادت اليوم السلطات المحلية. وقالت شرطة إقليم كاتالونيا في بيان إنها صادرت خمس بنادق وعدة سكاكين ومادة الماريجوانا و180 ألف يورو (193 ألف دولار) في مداهمات نفذت في برشلونة وضواحيها.

وأضافت أن جميع المعتقلين هم أعضاء مشتبه بهم في "لوس كاسواس"، وهو أكثر فصيل عنيف من مجموعة بويشوس نويس الشهيرة في نادي برشلونة لكرة القدم. بدأت تحقيقات الشرطة في نوفمبر الماضي بعد هجوم عنيف على حانة يرتادها "ألتراس" نادي إسبانيول أحد أندية اقليم كاتالونيا، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

وحددت السلطات ستة مشتبه بهم كجزء من تحقيقها في الهجوم، ليتبين لاحقاً أنهم ينتمون إلى "لوس كاسواس"، علماً ان مجموعة بويشوس نويس التي تم منعها من دخول ملعب برشلونة كانت هدفاً لعمليات الشرطة في الماضي. وفي عام 2018 ألقت الشرطة القبض على 14 عضواً بتهمة تهريب الكوكايين.