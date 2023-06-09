رسالة قاسية لميسي بعد رفض الهلال السعودي والذهاب إلى أمريكا

توالت ردود الأفعال السلبية في وجه الأسطورة ميسي، بطل كأس العالم، عقب رفض العرض السعودي واختيار الذهب إلى فريق في دوري مغمور بأمريكا، حيث لم ينال القرار الذي أختاره ميسي رضا العديد من جمهوره وأيضا المحللين السعوديين، وذلك عقب اعلان ميسي بنسفه قراره بانتقاله بشكل رسمي لـ "إنتر ميامي" الأمريكي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي.

وفي اليوم الثاني كان الاستقبال الأسطوري للنجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، بعدما انتهى عقده مع "ريال مدريد" الإسباني.

وأظهر العديد ردود أفعال قاسية إلى ميسي وكان الأقوى من الإعلامي الرياضي السعودي، أحمد الكاموخ، حيث وجه رسالته لميسي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر": "هل تشاهد حفل تقديم كريم بنزيما يا ميسي؟ هل تعلم ماذا كان ينتظرك؟ هل تعلم ماذا سينتظرك في ميامي؟ باستثناء المشردين وانتشار المخدرات وارتفاع معدل الجريمة، والدوري السيء، لا تنس تأخذ سماعات البلوتوث من آبل، ومنشفة الرياضيين من أديداس".

وكان قرار ميسي وخطوة الانتقال لمتذيل القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، والذي يشترك في ملكيته النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، انزعاج وسائل إعلام سعودية لرفض الانضمام لنادي الهلال وتفضيل الانتقال إلى إنتر ميامي.

ويتضمن عقد ميسي مع النادي الأمريكي، حصوله على نسبة من حصة الشركتين "آبل" و"أديداس"، المشتركين في رعاية الدوري الأمريكي، وهو ما أشار إليه الإعلامي السعودي.

وكان ميسي قد ارتبط بالانتقال للهلال منذ فترة طويلة بعد تلقيه لعرض ضخم والذي قدرته وسائل إعلام بحوالي 400 مليون يورو سنويا، للانضمام للدوري السعودي للمحترفين، الذي يواصل جذب أسماء لامعة بعد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.