لاعب غير متوقع يعرض نفسه على برشلونة لتعويض ميسي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن لاعب غير متوقع عرض نفسه على برشلونة لتعويض فشل النادي الإسباني في التعاقد مع ليونيل ميسي.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن مفاجأة مدوية عقب قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.

وذكرت الصحيفة أن النجم البرازيلي نيمار جونيو عرض نفسه على إدارة برشلونة، عقب فشل محاولات استعادة ميسي في كامب نو.

وبينت أن الدولي البرازيلي أكد أنه من دواعي سروره العودة إلى النادي الكاتالوني.

وأشارت إلى أن نيمار أبدى استعداده للرحيل عن باريس سان جيرمان، وتخفيض راتبه حال انتقاله إلى "البلوغرانا".